Oproep: Wat wil jij weten van De Bellinga's?

De familie Bellinga is erg populair op YouTube. Ze hebben maar liefst 450.000 volgers. Ze filmen hun dagelijkse avonturen. Van boodschappen doen tot zingen. En van cowboy video's tot verstoppetje spelen in huis.

En wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

Niet alleen op YouTube is de familie erg actief, ook op Instagram geven ze een kijkje in hun leven. Kort geleden wonnen ze een Zapp Award in de categorie favoriete Instagrammer.

Hier zie je hoe blij de familie was met de Zapp Award: