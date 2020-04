Veel tips over man die een zendmast in brand stak

Bij de politie zijn 35 tips binnengekomen over een man die vorige week in Groningen een zendmast in brand stak. De tips kwamen binnen nadat het programma Opsoring Verzocht beelden liet zien van de brandstichting.

De afgelopen weken zijn er in Nederland 14 zendmasten in brand gestoken. De laatste was gisteren in Spijkenisse. De politie onderzoekt of de brandstichtingen door dezelfde personen zijn gedaan.

Corona en 5G

Het is nog niet duidelijk waarom de zendmasten in brand worden gestoken. Er zijn wel mensen die denken dat het te maken heeft met het corona-virus en het nieuwe mobiele 5G-netwerk. Meer daarover zie je in de video hieronder.