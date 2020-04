Advies: kortere zomervakantie als scholen straks dicht blijven

Als de scholen na de meivakantie niet open kunnen, dan moet de zomervakantie ingekort worden. Dat is een van de voorstellen van de Onderwijsraad, een organisatie die advies geeft aan de Nederlandse de regering op het gebied van onderwijs.

Dat is nodig om de achterstand weg te werken, denkt de Onderwijsraad. De deskundigen zeggen dat kinderen nu veel lesstof missen en dat moeten ze inhalen.

Een andere optie is om na de zomervakantie de schooldagen langer te maken. Bijvoorbeeld van 08.00 tot 16.00 uur of van 09.00 tot 17.00 uur.

21 april

Als de scholen na de meivakantie weer open gaan, is er nog genoeg tijd om de achterstand in te halen en zijn de plannen niet nodig.

De regering gaat de plannen van de Onderwijsraad bekijken. Het is nog niet zeker of die plannen doorgaan. Op dinsdag 21 april maakt de regering bekend of de scholen weer open kunnen of dat ze langer dicht moeten blijven.

Hoe denk jij over het plan van langere schooldagen? Is het oké om een langere schooldag te hebben?