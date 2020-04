In Dierenrijk in Mierlo zijn twee zeldzame wrattenzwijntjes geboren. De tweeling is op 7 april geboren en loopt nu al vrolijk buiten rond.

Volgens de dierentuin leven er van dit soort zwijnen nog maar tweehonderd in het wild. De dieren komen voor op de eilandengroep de Filipijnen.

De varkentjes hebben nog geen naam.