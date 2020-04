Aardappelboeren krijgen miljoenen euro's van de regering

Aardappelboeren krijgen van de regering extra geld, zo'n 50 miljoen euro. Door de corona-crisis wordt er minder friet gekocht en dat zorgt voor grote geldproblemen bij de boeren.

De boeren verkopen hun aardappelen normaal gesproken aan restaurants in Nederland en in het buitenland. Maar omdat restaurants zijn gesloten, zijn veel aardappelen over.

1 miljard kilo

Vorige week riepen de aardappelboeren mensen op om vaker friet te eten. Ongeveer 1 miljard kilo aardappelen van de Nederlandse boeren wordt niet verkocht. Een deel daarvan kan gebruikt worden als veevoer, maar er zal ook een deel in de prullenbak belanden.

Je ziet er meer over in de video hieronder: