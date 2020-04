Middag-update: agent geeft concert en mooiste paard ter wereld

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Deze keer gaat het over honden en katten. Volgens dierenartsen hebben honden nu vaker afgesleten poten. Dat komt doordat mensen nu vaker de hond uitlaten. Ook voor katten is het niet altijd fijn: volgens dierenartsen missen ze hun rust.

Misschien zag je gisteren in onze uitzending al Captain Tom. Hij haalt geld op door rondje te lopen met zijn looprek. Het geld blijft maar binnenstromen. En we laten je ook het mooiste paard ter wereld zien.