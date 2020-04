Deze wormen moeten terror-mieren in Rotterdam stoppen

In de wijk Rotterdam-Hillegersberg proberen bestrijders van ongedierte een einde te maken aan een mierenplaag. De bewoners van de wijk hebben al vijf jaar last van mieren.

Het gaat hier niet om gewone mieren, maar om het mediterraan draaigatje. Dat zijn mieren die zich heel snel voortplanten en behoorlijk kunnen steken.

Mini-worpjes

De ongediertebestrijders bestrijden de mieren met andere beestjes: aaltjes. Dat zijn piepkleine wormpjes die je met je eigen ogen niet kunt zien.

De aaltjes zitten in water, dat over de hele buurt wordt gespoten. Dan gaan de kleine wormpjes aan het werk om te voorkomen dat er nieuwe draaigatjes worden geboren. Hoe dat werkt, zie je in de video hierboven.