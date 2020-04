Waterbedrijf: 'Wees zuinig met drinkwater!'

Waterbedrijf Vitens roept mensen op om zuinig om te gaan met het drinkwater. Er wordt namelijk veel meer water gebruikt, omdat mensen nu veel thuiszitten.

Mooie weer

Ook het mooie weer zorgt ervoor dat er meer water wordt gebruikt. Mensen geven hun planten in de tuin water en tuinmeubels worden schoongemaakt.

Veel drinkwater

Volgens het waterbedrijf gebruiken mensen nu net zoveel water als tijdens een hele warme zomerdag. In de eerste twee weken van april leverde het bedrijf 1 miljard liter drinkwater meer dan in diezelfde periode in 2019.

Om ervoor te zorgen dat er geen tekort komt aan drinkwater vraagt het bedrijf om niet onnodig water te gebruiken.