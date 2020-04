Meer klachten bij huisdieren omdat baasjes veel thuis zijn

Dierenartsen hebben het druk. Er komen namelijk veel huisdieren binnen met andere klachten dan normaal. Baasjes zitten veel vaker thuis en hebben daarom meer tijd om met de hond te gaan wandelen of de kat te knuffelen. Maar dat is niet altijd even goed voor de huisdieren.

Volgens dierenartsen hebben honden nu vaker afgesleten poten. Dat komt omdat ze vaker worden uitgelaten.