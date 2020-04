75 jaar geleden: Verzetsstrijder Hannie Schaft is gedood

De Tweede Wereldoorlog was op dat moment aan de gang en grootste deel van Nederland was bezet door de Duitsers.

75 jaar geleden werd verzetsstrijder Hannie Schaft doodgeschoten door de Duitsers. Ze was daarmee de eerste vrouw uit het verzet die is gedood.

Wat is het verzet?

De Duitsers zijn lang op zoek geweest naar Hannie, omdat ze in het verzet zat. Ze waren op zoek naar een meisje met rode haar. Uiteindelijk herkende een Duitser Hannie aan haar rode haren.

Hannie werd opgepakt door de Duitsers. Drie weken lang is ze dag en nacht verhoord over wat ze allemaal in het verzet heeft gedaan. Uiteindelijk werd ze gedood.