Middag-update: astronauten zijn terug en leeuwen rusten uit

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Deze keer gaat het over astronauten die na een half jaar terugkomen op aarde. Best gek voor ze, want door het corona-virus zijn er ineens een hoop dingen anders hier.

Ook zie je hoe een terras vol zit met bijen en dat leeuwen in Zuid-Afrika een dutje doen midden op de weg.