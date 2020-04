Kinderen maken tijdschrift over vrijheid

Hoe was het om in de Tweede Wereldoorlog te leven, precies 75 jaar geleden? Dat vroegen kinderen van basischool Pirapoleon in het Utrechtse Austerlitz zich af. Daarom gingen ze langs bij mensen die de oorlog meemaakten en schreven de verhalen op in een speciaal tijdschrift over vrijheid.

Bijzonder

Elk jaar maken kinderen uit groep 7 en 8 van deze school een tijdschrift. Maar omdat de bevrijding dit jaar 75 jaar geleden was, besloten ze er een vrijheids-tijdschrift van te maken. De oudere mensen die ze hiervoor interviewden, vonden het erg bijzonder.