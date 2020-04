Virus Vragen: helpt handen wassen écht?

Een leuk nieuwtje over onszelf: vanaf vandaag hebben we een nieuwe online serie. Het heet Virus Vragen en elke aflevering komt op zaterdagochtend om 10:00 uur in onze app en op YouTube.

In Virus Vragen beantwoorden we elke keer één vraag over het corona-virus. En dat zijn vragen van jullie! Een beetje zoals onze serie Uitgezocht, maar tóch iets anders.

In de eerste aflevering beantwoorden we een vraag van Koen. Hij wil graag weten of het echt helpt om je handen te wassen. Benjamin laat dat zien met een speciale crème. Je kunt hier de eerste video zien:

Corona haat zeep en dit is waarom | VIRUS VRAGEN #1