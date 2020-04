Zie jij een bij? Dit weekend is de telling

Dit weekend is de Nationale Bijentelling. Iedereen kan vanuit eigen tuin of balkon tellen hoeveel er voorbij vliegen. Het doel is om erachter te komen hoe het met de bijen in Nederland gaat.

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Meer dan de helft daarvan is bedreigd. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is er op sommige plekken te weinig natuur voor de bijen. Ook hebben veel mensen weinig bloemen en planten in de tuin.