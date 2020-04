De vader van Tibbe werkt op zee en kan nu nergens heen

Tibbe van 11 uit Eindhoven baalt, omdat zijn vader de komende tijd niet naar huis kan. Het kan weken en misschien zelfs wel maanden gaan duren.

De vader van Tibbe is stuurman op een containerschip. Hij vervoert spullen over de hele wereld. Dat gaat gewoon door, maar één ding is nu anders: hij mag niet meer van het schip af. Dat is zo vanwege maatregelen tegen het corona-virus.