7 bedrijven werken aan app tegen corona

Als blijkt dat iemand die dicht in jouw buurt was corona heeft, dan kan de app je waarschuwen met een alarm. Dan weet je dat je misschien ook besmet bent geraakt.

Niet iedereen is enthousiast over het idee. Er zijn ook mensen die het geen fijn idee vinden als de overheid in de gaten houdt bij wie ze in de buurt zijn. Dat willen ze liever privé houden.

De regering gaat luisteren naar experts die veel verstand hebben van apps en privacy. Volgende week nemen ze een besluit over het gebruik van apps tegen corona.