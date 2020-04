Het is de landelijke dag tegen pesten

Het is vandaag de landelijke dag tegen pesten. Het idee van de dag is dat iedereen nadenkt over pesten en oplossingen bedenkt om het te stoppen.

Online pesten

Pesten gebeurt veel op school. Toch gaat pesten ook door als iedereen thuis zit. Deskundigen maken zich zorgen over online pesten. Dat gebeurt bijvoorbeeld met nare berichten, flauwe stickers en vervelende filmpjes.

Volgens de stichting Stop Pesten Nu wordt nu extra veel gepest via internet, apps en sociale media. Ze denken ook dat kinderen niet vaak tegen hun ouders zeggen dat ze online worden gepest. Kinderen zijn soms bang dat hun telefoon of tablet wordt afgepakt als ze het aan hun vader of moeder vertellen.

Erover praten

Toch is het volgens Stop Pesten Nu belangrijk om over pesten te praten. Bijvoorbeeld met je ouders, een familielid, je leraar of een vriend of vriendin.

Wat vind jij: is online pesten net zo erg als in het echt of niet?