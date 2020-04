Oproep: Wat wil jij weten van Nathan Rutjes?

Nathan Rutjes is ex-profvoetballer. Hij speelde onder andere bij Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam. Bij de laatste club is hij op dit moment trainer en coach van een jeugdteam.

Nathan Rutjes is vooral bekend omdat hij altijd enthousiast is én vanwege zijn opvallende kapsel. Zijn vrolijkheid viel ook op tijdens Wie is de Mol?. Hij stond in de finale van het programma, maar heeft niet gewonnen.