Bobbie Mulder over De Regels van Floor, acteren en bijdehand zijn

Onze verslaggever Milou ging met jullie vragen langs bij actrice Bobbie Mulder. Zij speelt de hoofdrol in de populaire serie De Regels van Floor. Kort geleden won de serie nog een Emmy Kids Award. Dat is de belangrijkste prijs voor kinderfilms en series.

Jullie hadden heel wat vragen voor haar. Hoe is ze bijvoorbeeld in de serie gekomen? Lijkt ze in het echt ook op Floor? En om welke scène moest ze zelf het hardst lachen? Je krijgt alle antwoorden in de video hierboven.