YouTuber Korthom beantwoordt vragen van finalisten

Vandaag was de finale van de Jeugdjournaal Wedstrijd. 10 kinderen deden online mee aan onze finale-dag. Een van de opdrachten was om een goede vraag te stellen aan YouTuber Korthom.

Als verslaggever van het Jeugdjournaal ben je ook weleens bij een persconferentie. Dat is een bijeenkomst waar journalisten een vraag mogen stellen aan iemand. Bijvoorbeeld aan een bekende sporter of minister-president Mark Rutte.

Vandaag deden de finalisten dat bij YouTuber Korthom. Zo vroeg Teun hem om tips voor kinderen die gepest worden, wilde Fedde weten of er ook weleens té heftige dingen gebeuren en was Emma benieuwd naar zijn grootste blunder. Je hoort de antwoorden in de video hierboven.