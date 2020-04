Fedde is de winnaar van de Jeugdjournaal Wedstrijd!

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

De hele dag hebben de 10 finalisten van de Jeugdjournaal Wedstrijd zich van hun beste kant laten zien. Het was lastig voor de jury om de allerbeste verslaggever te kiezen, maar het is ze gelukt om een keuze te maken. En de winnaar is... Fedde! In de video hierboven zie je welke opdrachten de finalisten hebben gedaan. Ook zie je hoe onze verslaggever Noortje naar Fedde toe is gegaan om hem te verrassen met de prijs.

Fedde Groenevelt is 11 jaar en komt uit Sint-Michielsgestel. Zijn favoriete serie is De Wonderlijke Wereld van Gumball. Hij gebruikt het liefst de tranen-van-het-lachen-emoji en zou best eens een dagje willen ruilen met zijn opa.

Fedde zijn inzending voor de wedstrijd was heel origineel. Hij ging langs bij een vrouw in de buurt die ontzettend veel oranje spullen heeft. Zijn reportage had een mooi begin, midden en einde. Hier zie je het hele filmpje:

Fedde Groenevelt - Oranje Jet

Als winnaar mag Fedde een dag als verslaggever op pad met een cameraploeg van het Jeugdjournaal. De reportage wordt echt uitgezonden in het NOS Jeugdjournaal en komt op YouTube.