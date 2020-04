800.000 mondkapjes geland op Schiphol

Op Schiphol is een vliegtuig geland met 800.000 mondkapjes aan boord. Ze komen uit China en zijn voor de mensen die in de ziekenhuizen werken.

Het is de bedoeling dat er deze week zo'n 6 miljoen mondkapjes naar Nederland worden gebracht. In het vliegtuig zaten ook isolatiejassen en veiligheidsbrillen die mensen in de zorg kunnen gebruiken.

Test

De spullen zijn in China al getest en goed bevonden. Een groot vliegtuig van KLM vliegt heen en weer tussen Nederland en China, speciaal om de medische middelen te kunnen brengen.

Niet voor iedereen

In sommige landen is het voor iedereen verplicht om mondkapjes te dragen. In Nederland is dat niet zo. Lucas zocht eerder deze maand uit hoe dat precies zit: