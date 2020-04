Frituurpannen en scheerapparaten zijn populair

De afgelopen tijd zijn er veel meer frituurpannen en scheerapparaten verkocht. Dit komt doordat restaurants en kappers gesloten zijn. Mensen bakken daarom zelf vaker patat of andere snacks. En ook knippen meer mensen zelf hun haar.

Dat meer mensen nu snacken is waarschijnlijk goed nieuws voor aardappelboeren. Die hebben het moeilijk, omdat ze niets meer kunnen verkopen aan restaurants. Eerder maakten we daar deze video over: