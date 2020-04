Middag-update: veel baby-schildpadden in Thailand

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Deze keer gaat het over zo'n 400 honden in Turkije, die op straat zijn gezet door hun baasjes. Door nepnieuws denken de baasjes dat ze het corona-virus kunnen krijgen van hun huisdier.

Ook gaat het goed met schildpadden in Thailand, want er zijn opvallend veel kleintjes geboren. En in Duitsland kun je een bioscoopfilm bekijken vanaf je balkon.