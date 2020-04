Steeds minder mensen in het ziekenhuis door corona

In Nederland worden steeds minder mensen die besmet zijn met het corona-virus, opgenomen in het ziekenhuis. Ook zijn er de afgelopen dagen minder mensen overleden door het virus. De problemen zijn voorlopig nog niet opgelost, maar het gaat dus wel ietsje beter.

Sinds het virus in Nederland opdook is er van 33.705 mensen bekend dat ze besmet zijn. Dat zijn er waarschijnlijk veel meer, want niet iedereen wordt getest. Door het virus zijn zeker 3567 mensen overleden. Ook dat is niet een precies aantal, want niet alle mensen die de laatste tijd zijn overleden, zijn getest op het virus.

In Nederland wordt niet precies bijgehouden hoeveel mensen zijn genezen. Wel is duidelijk dat de meeste mensen die het corona-virus krijgen, gewoon weer beter worden. De meeste mensen hoeven niet naar het ziekenhuis, maar kunnen thuis uitzieken.