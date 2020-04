Grote natuurbranden door droogte in Nederland

De grootste brand ontstond in Deurne in Noord Brabant. Het blussen ervan is moeilijk. Door harde wind verspreidt het vuur zich sneller. Ook is de grond erg zacht, waardoor de brandweer er moeilijk bij kan komen.

Een andere brand ontstond op een camping in Nutter in Overijssel. Deze brand is nu onder controle, maar er is wel een man gewond geraakt. Hij probeerde het vuur te blussen. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Duitse brandweer

Ook is er een brand bij een camping in het Limburgse Herkenbosch. De Duitse brandweer helpt mee met het blussen.

De politie roept iedereen op om niet in de weg te staan en niet te komen kijken bij de branden.