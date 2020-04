Minder strenge corona-regels? Deze mensen kijken of dat kan

De afgelopen tijd heeft de regering samen met een groep deskundigen goed nagedacht of de corona-regels minder streng kunnen. Die groep deskundigen heet het 'Outbreak Management Team', oftewel, het 'virus-uitbraak deskundigen-team'. Wie zitten daar allemaal in en waar geven ze allemaal advies over?

De voorzitter van het team is Jaap van Dissel van het RIVM. Hij weet veel over de verspreiding van virussen. Je hebt hebt de afgelopen tijd vast weleens gezien op televisie. Maar Jaap van Dissel is dus niet de enige die advies geeft. Hij zit samen met deze mensen in het team: