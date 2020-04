'Kinderen na de meivakantie in kleine groepjes naar school'

Vanavond vertelt de regering in een persconferentie of basisscholen weer open gaan. Volgens journalisten van RTLNieuws gaan de scholen open, maar moeten kinderen voortaan verspreid over de dag in kleine groepjes les krijgen.

Wanneer dat in gaat, is niet precies duidelijk, maar het zou ergens in mei zijn. Als dat plan doorgaat, wordt de zomervakantie misschien ingekort. Ook zouden kinderen tot 12 jaar weer drie keer per week naar hun sportclub mogen.

Dat zou staan in een advies aan de regering door het Outbreak Management Team. Dat is een groep deskundigen die de regering advies geeft over de corona-regels.

Open of dicht?

Premier Rutte zou verder als advies hebben gekregen dat restaurants en café's nog tot zeker 16 mei dicht moeten blijven. Musea en dierentuinen mogen misschien wel weer open.

