Vannacht kan je heel veel vallende sterren zien

Als je de komende nachten naar de lucht kijkt, is de kans groot dat je een vallende ster ziet. Volgens weer-experts zijn er tussen de 10 en 20 per uur te zien.

Wat is een vallende ster?

Een vallende ster begint vaak als een stuk steen dat in de ruimte zweeft. Als deze steen in de buurt van de aarde komt, kan hij zo snel gaan bewegen dat hij heel heet wordt en verdampt. Daar kan fel licht vanaf komen. Die lichtstreep zien we vanaf de aarde en noemen we een vallende ster.

De stukken steen kunnen zo groot zijn als een erwt, maar ook tientallen meters groot.