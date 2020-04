Proef met kermis op anderhalve meter

In Apeldoorn proberen kermismedewerkers of je een kermis kunt houden met 1,5 meter afstand. Bij sommige attracties is dat geen probleem, maar bij andere is dat best lastig. Ook in de rij moeten bezoekers 1,5 meter afstand houden.

Terrein

En er is nog een probleem: op het hele kermisterrein mogen dan niet te veel mensen komen. Als er te veel mensen rond lopen, kunnen mensen niet genoeg afstand houden.

Ook de komende twee weken wordt er nog getest met de proefkermis. Bezoekers zijn niet welkom.