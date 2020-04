Boodschap in tulpenveld: 'tot volgend jaar!'

Een bloemenkweker is creatief geweest op zijn bloemenveld. Hij heeft de boodschap 'tot volgend jaar' in zijn veld geschreven met tulpen. De kweker was daar meer dan 5 uur mee bezig.

Het bericht is bedoeld voor alle toeristen die normaal gesproken naar de bloemenvelden komen. Dit jaar kan dat niet en de kweker hoopt dat ze er volgend jaar wel weer zijn.

Kapot

De afgelopen jaren was er ook kritiek op de toeristen. Ze lopen soms zomaar de velden in en daardoor trappen ze bloemen kapot. Maar de toeristen zijn ook goed voor de economie.