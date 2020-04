Middag-update: belangrijke persconferentie en een stokoude pinguïn

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Dit keer over een pinguïn die 30 jaar oud is geworden. Dat is bijzonder, want deze dieren worden normaal niet ouder dan 20 jaar.

Ook is er nieuws over auto's die in brand zijn gestoken in Arnhem en wielrenkampioen Dylan Groenewegen die boodschappen bezorgt aan bewoners in Amsterdam.