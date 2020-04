Basisscholen gaan vanaf 11 mei weer open

De basisscholen mogen binnenkort weer open. Volgens RTL Nieuws gaat premier Rutte dat vanavond zeggen tijdens een persconferentie. Vanaf maandag 11 mei kan je naar school.

Het zal op school wel iets anders gaan dan je gewend bent. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze ervoor gaan zorgen dat het niet te druk wordt. Bijvoorbeeld door klassen op te delen over verschillende lokalen, of door kinderen op verschillende dagen of tijdstippen naar school te laten gaan.

Middelbare scholieren moeten waarschijnlijk nog even wachten. Deskundigen adviseren dat zij - als alles goed gaat op de basisscholen - een maand later voorzichtig weer kunnen beginnen.