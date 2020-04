Heel dorp in Limburg ontruimd vanwege natuurbrand

Het was geen rustige nacht voor de inwoners van het dorp Herkenbosch in Limburg. Meer den 4000 mensen moesten hun huis verlaten vanwege een grote natuurbrand in de buurt. De rook die daarbij ontstond, waaide over het dorp en daar zitten giftige stoffen in.

Opvang

De hele nacht zijn de politie en het Rode Kruis bezig geweest om het dorp te ontruimen. De meeste mensen konden bij familie of vrienden terecht. Er zijn sporthallen ingericht als opvangplekken, voor de mensen die nergens anders heen konden.

Het duurt nog zeker tot vanmiddag voor de inwoners van Herkenbosch weer naar huis kunnen. Eerst moet de wind zijn gaan liggen of gedraaid zijn, zodat ze geen last meer hebben van de giftige stoffen.

Leger

De brand in het natuurgebied bij het dorp is moeilijk te blussen. Het leger helpt met twee helikopters en er worden speciale drones ingezet om hete plekken te vinden. Gisteren maakten we daar deze video over: