Politie deelt beelden van inbreker die Van Gogh-schilderij steelt

De politie heeft bewakingsbeelden gedeeld van de diefstal van een Van Gogh-schilderij uit een museum in Laren. Dat gebeurde in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De dief kwam midden in de nacht op een scooter aan bij het museum. Daar sloeg hij twee glazen deuren in met een moker-hamer. Even later kwam de inbreker weer naar buiten met het schilderij onder zijn arm. Er ging wel een alarm af, maar toen de politie aankwam was de dader al verdwenen.

De politie is op zoek naar mensen die misschien iets hebben gezien, zoals de bestuurder van een witte bus die later langsreed. Het is nog niet bekend of de dader hulp heeft gehad bij de diefstal.

Geleend

Het schilderij was door het Groninger Museum uitgeleend aan museum Singer Laren. Het schilderij heet Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar en komt uit 1884. Volgens kunst-experts is het zo'n 1,5 miljoen euro waard.