Middag-update: dit verandert er voor jou door de nieuwe corona-maatregelen

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Dit keer zetten we alle nieuwe corona-maatregelen op een rij, en wat dat betekent voor jou. Hoe moet het met sporten en hoe gaan de lessen er straks uitzien?

Verder nieuws over een park in Japan waar honderdduizend tulpen zijn geplukt. En een vrouw die haar gestolen hond na vier maanden weer heeft gevonden.