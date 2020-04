Waar kan je nu WEL heen en waar NIET?

Premier Rutte maakte dinsdag bekend dat een sommige maatregelen binnenkort gaan veranderen. Zoals de basisscholen die weer open gaan. Maar er blijft ook veel hetzelfde. Hier zie je een overzicht van wat voorlopig wel en wat niet mag:

Evenementen

Tot 1 september zijn alle evenementen verboden. Dus deze zomer gaan festivals zoals Zwarte Cross in de Achterhoek en het botenevenement SAIL in Amsterdam niet door. En ook kan je deze zomer niet meelopen in de Nijmeegse Vierdaagse.

Deze zomer kun je ook niet naar je favoriete voetbalclub kijken. Het betaald voetbal valt namelijk ook onder het verbod op evenementen. Het eredivisie-seizoen zal door dit verbod waarschijnlijk niet worden afgemaakt.

Pretparken

Dierentuinen, pretparken, bioscopen, zwembaden en musea blijven in ieder geval tot 20 mei gesloten. Ook restaurants en cafés moeten tot die tijd hun deuren gesloten houden. En gaat je haar inmiddels alle kanten op? Helaas, je kunt voorlopig ook niet naar de kapper.

Tandarts

Tandartsen en orthodontisten mogen vanaf vandaag wel weer aan de slag. Zij moeten zich goed beschermen door een mondkapje en beschermende kleding te dragen. En in de wachtkamer moet je keurig 1,5 meter afstand houden.

Sporten

Naast dat je weer naar de tandarts mag, mogen kinderen ook meer gaan sporten. Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar namelijk weer buiten sporten bij hun sportclub. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden.