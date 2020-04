Clubs en kinderen zijn blij dat ze weer mogen sporten

Veel kinderen zijn vooral blij dat ze het veld op mogen. De meisjes van voetbalclub ARC in Alphen aan den Rijn gingen vandaag stiekem al even sporten.

Vanaf woensdag 29 april mogen sportclubs weer open voor kinderen. Voor de clubs is het nu belangrijk dat ze gaan bedenken hoe ze zich aan de corona-maatregelen kunnen houden.

Alleen trainingen van buitensporten gaan weer beginnen. Binnensporten en wedstrijden gaan nog niet van start. Wedstrijden gaan nog niet door omdat teams dan veel moeten reizen en sneller in contact komen met andere mensen.

Regels

Ook mogen ouders niet meer komen kijken bij de trainingen. Na het trainen mag je niet douchen op de club. Dit moet je thuis doen. Nog even gezellig praten in de kantine zit er dus ook niet meer in.

Sportclubs zoeken op dit moment uit hoe ze weer open kunnen.