Kinderen denken mee over hoe hun school open kan

Na de meivakantie gaan de basisscholen weer open. Maar met de hele klas tegelijk naar binnen, dat zal niet meteen gebeuren. Op basisschool De Rietpluim in Nuenen denken kinderen samen met leraren na over hoe de lessen er na de vakantie uit gaan zien.

Minder dagen

Niet iedereen kan tegelijk naar school. Daarom bedachten de leerlingen dat de klassen worden verdeeld in twee groepen en dat iedereen maar een paar dagen per week naar school gaan. Zo kan iedereen bij de vertrouwde juf of meester blijven.