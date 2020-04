Stoepkrijten is nu megapopulair

Al een paar weken krijgen we heel veel foto's in onze mailbox van kinderen die aan het stoepkrijten zijn. Veel kinderen schrijven een lieve boodschap op straat of maken een leuke tekening voor de buurt.

De straten zien er op veel plekken dus een stuk kleurrijker uit. En omdat het de afgelopen dagen niet heeft geregend, kan iedereen er lang van genieten.

Tips

Vanavond krijg je in onze uitzending tips van een echte stoepkrijt-kunstenaar! We zijn benieuwd: vind jij stoepkrijten leuk?