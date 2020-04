Opnieuw autobranden in Arnhem

In Arnhem stonden vannacht meerdere auto's in brand. En dat was niet voor het eerst.

Een van de auto's stond geparkeerd onder een flat. Omdat er veel rook vrij kwam, moesten bewoners van de flat hun huis uit. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat er meer schade kwam. De bewoners mochten terug naar binnen toen het blussen klaar was.

Expres aangestoken

In de nacht van maandag op dinsdag stonden zeker zes auto's binnen één uur in brand in Arnhem. De brandweer denkt dat de branden expres zijn aangestoken. De politie is op zoek naar de daders.