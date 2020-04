De natuurbranden in Brabant en Limburg zijn nog niet voorbij

De natuurbranden bij het Brabantse dorp Deurne en het Limburgse dorp Herkenbosch hebben zich vannacht niet uitgebreid, maar zijn ook nog niet onder controle. Er zouden geen vlammen meer zijn, maar er komt nog wel rook uit de grond.

Harde wind

Sinds een paar dagen zijn er flinke branden in het zuiden van het land. Het was voor de brandweer moeilijk om het vuur uit te krijgen, omdat er een harde wind stond. Vandaag neemt de wind waarschijnlijk af. Dat maakt het voor de brandweer makkelijker om de branden op 1 plek te houden.

In Deurne is bijna de helft van het natuurgebied verwoest. In Limburg moesten duizenden mensen uit het dorp Herkenbosch hun huis uit. Zij horen voor 12 uur vanmiddag of ze weer naar huis mogen.

Nieuwe brand in Limburg

Er ontstond vannacht ook een derde natuurbrand in Tienray, een dorp in Limburg. De brandweer had de brand al vrij snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.