75 jaar geleden: Waarom werden kinderen bleekneusjes genoemd?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groep Nederlandse kinderen bleekneusjes genoemd. De kinderen hadden door de oorlog zo weinig te eten, dat ze er heel bleek en ongezond uitzagen. Ook waren ze veel bang en binnen geweest.

Naar Engeland

Gelukkig was er ook een oplossing voor deze kinderen bedacht. Ze werden helemaal naar Engeland gebracht om aan te sterken. Daar kregen ze genoeg te eten. Een vakantie was het niet. Ze waren op een soort kamp met een strak schema. Daar moesten ze iedere dag schoonmaken en in een vlaggenparade lopen.

Precies 75 jaar geleden kwamen ze weer terug in Nederland. Helemaal gezond en zonder bleek neusje.