Actiegroep: 'Nederland moet deze kinderen opvangen'

Een grote groep artsen, burgemeesters en hulporganisaties wil dat Nederland een groep gevluchte kinderen opvangt. Het gaat om zo'n 500 kinderen die nu zonder ouders vast zitten in het Griekse opvangkamp Moria. In tientallen gemeenten waren er protestacties.

Volgens hulporganisatie SOS Moria is het belangrijk dat de kinderen snel weg kunnen, omdat het in de kampen erg vies en onveilig is. Ook zijn de organisaties bang dat het corona-virus uitbreekt in de kampen.