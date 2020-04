Kinderen met gescheiden ouders hebben veel vragen

En soms zijn de corona-regels bij de een heel anders dan bij de ander. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die bij hun moeder wel mogen buitenspelen, maar bij hun vader niet. Ook zijn de schema's waar kinderen zich aan moeten houden soms heel verschillend. In de video hoor je er meer over.

Organisaties die opkomen voor kinderen met gescheiden ouders krijgen hier veel vragen over. Sommige kinderen maken zich zorgen of ze kunnen ze beide ouders wel kunnen blijven zien?

Villa Pinedo is een organisatie die kinderen met gescheiden ouders helpt. Heb jij vragen over dit onderwerp of heb je ook wel eens last van stress omdat je ouders zijn gescheiden? Via de site van de organisatie kun je een vraag stellen of chatten.