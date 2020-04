De eredivisie gaat niet door, maar wie wint er dan?

Afgelopen dinsdag kwam premier Mark Rutte met slecht nieuws voor voetbalfans: Tot 1 september mogen grote voetbalwedstrijden niet doorgaan. Maar wie is dan de winnaar van de eredivisie?

Geen winnaar?

Op dit moment is dit nog niet duidelijk. Voetbalbond de KNVB beslist vrijdag wat er precies gaat gebeuren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zeggen dat dit voetbalseizoen 'ongeldig' is. Dan is er dus geen winnaar. Ook kunnen ze beslissen dat de huidige tussenstand de eindstand is. In dat geval zou Ajax kampioen zijn: