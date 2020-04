Mondkapjes en plastic handschoenen vaker in wc

Mensen gooien steeds vaker mondkapjes en plastic handschoenen in de wc. Ze komen dan terecht in het riool en in machines die het rioolwater schoonmaken. De minister die erover gaat, is er niet blij mee.

In sommige landen moet iedereen buiten mondkapjes dragen. In Nederland is dat niet zo. Hier worden ze vooral door mensen in de zorg gebruikt. Zij gooien de mondkapjes gewoon in de prullenbak, net als hun plastic handschoenen.

Sommige mensen dragen hun eigen mondkapjes of plastic handschoenen als ze naar drukke plekken gaan, zoals een supermarkt. De minister is boos op de mensen die hun spullen daarna in de wc of in rioolputjes gooien. Ze vraagt iedereen hun afval gewoon in de prullenbak te gooien.