Moet je binnenkort een plekje in de trein reserveren?

Om ook in bussen en treinen afstand te kunnen houden, komt er misschien een reserverings-app. Die moet ervoor zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk met het openbaar vervoer gaan. Voor je op reis gaat, moet je dan eerst een plekje reserveren.

Voorrang

Als de app er komt, krijgen sommige mensen waarschijnlijk voorrang bij het reserveren. Mensen met een cruciaal beroep, zoals artsen of leraren, hebben dan het meeste recht op een plek.

Speciale uren

De bedenkers willen ook rekening houden met kwetsbare groepen, zoals ouderen. Mogelijk komen er speciale reis-uren voor die groepen om rustig te kunnen reizen.

Het is nog niet zeker of de app er echt komt. Ook is het nog niet zeker wanneer zo'n app klaar moet zijn.