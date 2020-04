Speciaal 'Woningsdag' optreden van Snelle en Davina Michelle

Na hun hit 17 miljoen mensen gaan Snelle en Davina Michelle weer samen optreden. Aanstaande maandag zingen ze op wel een hele speciale plek: in het Rijksmuseum!

Het optreden is ter ere van Koningsdag, maar door de corona-maatregelen is dat opgedoopt tot 'Woningsdag'. Thuisblijven dus, maar met het optreden in het museum kun je toch een beetje koningsdag vieren. Je hoeft er alleen maar de livestream voor aan te zetten.

Het optreden van Snelle en Davina Michelle is maandag vanaf 9 uur 's ochtends te volgen via YouTube.