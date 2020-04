Middag-update: ''gevaarlijke'' uitspraak Trump en Koningsdag-optreden Snelle

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Dit keer vertellen we je over een uitspraak van de Amerikaanse president Trump, waar artsen boos over zijn. Hij heeft een manier bedacht om het corona-virus tegen te gaan, maar die is erg gevaarlijk volgens doktoren.

Er is ook muzieknieuws. Over een speciaal optreden van rapper Snelle en zangeres Davina Michelle. En een concert van de Amerikaanse rapper Travis Scott, in de game Fortnite!